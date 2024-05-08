Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu, son kararını verdi! Mert Hakan Yandaş'a büyük şok
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Bu sezon Fenerbahçe'de adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncu için aldığı son karar.
Sivasspor ve Konyaspor deplasmanında yaşanan puan kayıpları sonrası, Galatasaray ile olan puan farkı 6'ya çıkan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Konya karşılaşmasında beklentileri karşılayamayan isimlerden biri Mert Hakan Yandaş'tı. Sezon boyunca da adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Yandaş hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacak.
Öte yandan Konyaspor karşılaşmasında Mert Hakan, kaptan Dzeko'dan kötü oyunu nedeniyle uyarı almıştı.