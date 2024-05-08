Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu, son kararını verdi! Mert Hakan Yandaş'a büyük şok

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Mayıs 2024 11:27 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 11:27 - Güncelleme:

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Bu sezon Fenerbahçe'de adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncu için aldığı son karar.