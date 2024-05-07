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Günün bombası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını o tarihte açıklayacak! Getireceği teknik direktör bile belli

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul haziran ayında yapılacak. Yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen Ali Koç'un karar değiştirdiğine dair iddialar giderek artarken son dakika bombasını Aziz Yıldırım patlattı. İşte haberin detayları.

Süper Lig'de Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışında puan farkı 6'ya çıkan Fenerbahçe bir yandan da haziran ayındaki olağanüstü genel kurul için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Sadettin Saran geçtiğimiz aylarda adaylığını açıklarken, hali hazırda Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak Koç'un bu kararından vazgeçtiği ve yeniden aday olmak için kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'deki bu hareketlilik gelen Aziz Yıldırım iddiasıyla iyice coştu. 

Günün bombası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını o tarihte açıklayacak! Getireceği teknik direktör bile belli - 1. Resim

GETİRECEĞİ TEKNİK DİREKTÖR BİLE BELLİ 

İddiaya göre; Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık başkanlık sürecindeki performansını ve camiada hissedilen memnuniyetsizliği dikkate alarak başkan adayı olma kararı aldı.

Yıldırım'ın başkan adaylığını ise Galatasaray derbisinden sonra açıklayacağı, Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda ise Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman'ın getirileceği gelen iddialar arasında 

KRİTİK TARİH 18 MAYIS

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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