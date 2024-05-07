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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak dünyaca ünlü o isim! Apar topar kapının önüne konmuştu

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İşte Fenerbahçe&#039;nin yeni hocası olacak dünyaca ünlü o isim! Apar topar kapının önüne konmuştu

Spor Haberleri

Son olarak Konyaspor karşısında puan kaybederek, şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Eleştiri oklarının teknik direktör İsmail Kartal'a yöneldiği sarı-lacivertliler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.

Sivasspor ve Konyaspor deplasmanında yaşanan puan kayıplarıyla, Galatasaray ile olan puan farkı'ya çıkan Fenerbahçe sular durulmuyor. Eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilerdeki geleceği hakkında pek çok şey yazılıp, çizilmeye başlandı bile. 

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak dünyaca ünlü o isim! Apar topar kapının önüne konmuştu - 1. Resim

TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAKKINDA FLAŞ İDDİA 

Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ flaş bir iddia ortaya attı. Sarıdağ "Güvendiğim birisi seneye Löw, 'Fenerbahçe'ye gelirse şaşırma. Yanına Fenerbahçe’de forma giymiş Türk bir antrenör gelebilir. Löw’den sonrasına hazırlamak için’ dedi” ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak dünyaca ünlü o isim! Apar topar kapının önüne konmuştu - 2. Resim

Fenerbahçe’nin başında 1998-1999 sezonunda görev yapan Löw, takımın başında 38 maça çıktı. Löw takımında başında 24 galibiyet,6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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