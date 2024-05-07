İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak dünyaca ünlü o isim! Apar topar kapının önüne konmuştu

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Mayıs 2024 15:35 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 15:35 - Güncelleme:

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Son olarak Konyaspor karşısında puan kaybederek, şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Eleştiri oklarının teknik direktör İsmail Kartal'a yöneldiği sarı-lacivertliler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.