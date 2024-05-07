Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a büyük şok! Görünce neye uğradığını şaşırdı

Konyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında bir puan kaybı daha yaşadı. Eleştiri oklarının yöneldiği isim ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal olurken, maç sonrasında Kartal'ı bekleyen büyük bir şok vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35.haftasında Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0 golsüz beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışında bir puan kaybı daha yaşayan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları bir yara daha aldı.

Eleştiri oklarının yöneldiği isim ise teknik direktör İsmail Kartal oldu. Konyaspor karşılaşması sonrası Kartal, büyük bir şok yaşadı.

SADECE 1 KİŞİ VARDI

Maç sonrası basın toplantısı için salona giren Kartal şaşkına döndü. Kartal'ın toplantısına yalnızca 1 gazeteci katılırken tecrübeli teknik adam boş sandalyelere konuşmak durumunda kaldı.

Kartal basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi akşamlar bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Rakibe hiç pozisyonda vermedik neredeyse. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki tüm sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz, bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi akşamlar."