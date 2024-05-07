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Fenerbahçe'de kazan fokur fokur kaynıyor! Flaş iddialar: "Tüm bağlar koptu, kapılar tekmelendi, oyuncular ters düştü"

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Spor Haberleri

Sivasspor ve Konyaspor karşısında yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk umudu iyice azalan Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri. Sarı-Lacivertliler'de yaşanan bu atmosferin perde arkasında yaşananlara dair ortaya atılan iddialar ise çok konuşulacak cinsten. İşte haberin detayları..

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'la verdiği şampiyonluk yarışında üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası moraller bozuk. Yaşanan puan kayıplarının nedeni merak edilirken, birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de kazan fokur fokur kaynıyor! Flaş iddialar:

KARTAL VE OYUNCULAR ARASINDA GERGİNLİK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar takımın lider oyuncuları Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu ancak daha sonra Kartal ile oyuncular arasında ters düşen fikirler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kazan fokur fokur kaynıyor! Flaş iddialar:

Fenerbahçe'nin, Sivasspor deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından da oyuncular ile Kartal arasında bağlar iyice koptu. Oyuncuların sadece sezon sonunun gelmesini beklediği ifade edilirken, son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde sorun çıkardı.

Serhat Akın'ın iddiasına göre ise Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrendikten sonra tesislerde kapıları tekmeledi. Öte yandan oyuncu önceki gün sosyal medya hesabından "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve çabamla takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve etmeye de en iyi şekilde devam edeceğim." notuyla bu paylaşımı yapmıştı. 

Fenerbahçe'de kazan fokur fokur kaynıyor! Flaş iddialar:

Bir diğer spor yorumcusu Elvir Balic ise İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların %90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı." sözlerini sarf etti.

 
Düzenleyen:  - Spor
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