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Rıdvan Dilmen 'ilk defa' diyerek duyurdu! Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası açıkladı

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Spor Haberleri

Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, oyuncu grubunun erken havlu attığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Kaybedilen 2 puan sonrası şampiyonluk yarışından kopulduğunu belirten Dilmen, "Ben oyuncuların artık umudunu kaybettiğini düşünüyorum. Bu yıl ilk defa ben de şampiyonluk umudumu kaybettim. Geçen hafta böyle değildi. Oyuncu grubu da artık 'havlu attık' diye düşünüyordur" ifadelerini kullandı.

Son 3 haftaya 6 puan geride giren Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek.

Rıdvan Dilmen 'ilk defa' diyerek duyurdu! Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası açıkladı - 1. Resim

DUSAN TADIC: ŞAMPİYONLUK ZOR

Öte yandan Sarı-lacivertlilerin tecrübeli isimlerinden Dusan Tadic, "Şampiyonluk artık zor. Bu maç öncesinde de hiçbir şey bizim elimizde değildi. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarı 6-7 pozisyonumuz vardı. Çok üzgünüz 3 puanı alamadığımız için. Golü bulsaydık bizim için farklı olurdu." görüşlerini dile getirdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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