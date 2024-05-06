Aziz Yıldırım’dan adaylık hamlesi! Fenerbahçe’ye geri dönüş sinyali verdi

Fenerbahçe camiasının unutulmaz başkanlarından olan Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak genel kurulda aday olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yakın bir zamanda basın toplantısı yaparak gündem olacak açıklamalar yapması bekleniyor.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldı. Aziz Yıldırım'a olan yakınlığı ile bilinen Şekip Mosturoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmişti.

2018 yılında yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'ın camianın önemli isimleri tarafından yoğun destek aldığı konuşuluyor.

Yaklaşık 6 yıllık aradan sonra geri dönüş sinyali veren Yıldırım'ın alacağı karar merakla bekleniyor.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce yaptığı açıklamada aday olmayı düşünmediğini belirten Ali Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" demişti.