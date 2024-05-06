Ersun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez, değişim şart

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapan son teknik direktör olan Ersun Yanal, Ali Koç'a yönelik eleştirilerde bulunarak değişim zamanının geldiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ali Koç'u eleştirerek gündem olacak açıklamalarda bulundu.

beINSPORTS'a konuşan Yanal, "Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet." ifadelerini dile getirdi.

ERSUN YANAL 2013-2014 SEZONUNDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu Ersun Yanal döneminde yaşamıştı.

2013-2014 sezonunda kupa kazandıran Yanal, daha sonraki sezon görevinden alınmıştı.

Ali Koç döneminde de takımın başına geçen Yanal, 2018-2020 yıllar arasında 54 maça çıkarak 1.74 puan ortalaması tutturdu.

Son olarak Alanyaspor'da görev alan 62 yaşındaki hoca, 19 Nisan 2023 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.