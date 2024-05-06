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Fenerbahçe Konyaspor ile berabere kalırsa şampiyonluk ihtimali azalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Konyaspor ile berabere kalırsa şampiyonluk ihtimali azalacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam derken Fenerbahçe'nin ne olursa şampiyon olacağı da araştırılmaya başlandı. Lig'in bitimine 3 hafta kala FB Konyaspor karşılaşması oynanacak. Yenerse, kaybederse ve berabere kalırsa şampiyon olur mu soruları da gündemde yerini aldı.

Bugün oynanacak olan mücadeleye saatler kala futbolseverler hangi ihtimallerde şampiyon olunabileceği ve puan durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Galatasaray ile yarışta olan takımın bugünkü mücadeleyi kazanması ve kaybetmesi halinde olabilecekleri sizler için derledik.

35. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber ligin bitimine 3 hafta kalmış olacak. 6 Mayıs akşamı ise FB ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Galatasaray maç fazlası olması sebebiyle Fenerbahçe'den 7 puan önde gidiyor. Bugün oynanacak olan maçta berabere kalması halinde fark 6'ya düşecek.

Fenerbahçe Konyaspor ile berabere kalırsa şampiyonluk ihtimali azalacak - 1. Resim

Berabere kalır ise şampiyonluk ihtimali azalsa da tüm maçları kazanır ve rakibinin de puan kaybetmesi halinde ligi kazanma ihtimali devam etmiş oluyor. Yenilmesi halinde ise fark 7 puan olacak.

GS'nin 1 maç fazlası bulunurken 96 puan ile ilerlerken 3 mücadelesi kaldı. FB'nin ise 4 maçı bulunurken 89 puan ile devam etmekte. 

Konyaspor'a yenilmesi ve Galatasaray'ın Karagümrük maçını kazanması halinde GS'nin şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. 

Galatasaray'ın kalan maçları arasında Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmaları bulunuyor.

Ligde puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Konyaspor ile berabere kalırsa şampiyonluk ihtimali azalacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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