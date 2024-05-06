Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak

Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ve ZTK’da şampiyonluk heyecanı son hızıyla devam ederken 6 Mayıs akşamı maç var mı, kimin soruları da araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç fikstürünü derledik.

Bugün hangi maçlar var merak ediliyorken program haberimizde yer aldı. Futbol heyecanının devam ettiği Süper Lig’de 6 Mayıs akşamı 2 maç oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugün çeşitli mücadeleler yer alıyor. Saat kaçta olduğu da araştırılanlar arasında yer almıştı.

Günün karşılaşmaları:

TFF 3. Lig Play-Off

Kütahyaspor – Kuşadasıspor | 16.00

Tokat Plevne – Muşspor | 16.00

52 Orduspor – Ayvalıkgücü Bld | 20.00

Anadolu Üni. – Efeler 09 Spor | 20.00

Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak - 1. Resim

İtalya Serie A

Salernitana – Atalanta | 19.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Udinese – Napoli | 21.45

Süper Lig

Antalyaspor – Pendikspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Konyaspor – Fenerbahçe | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli – Al Hilal | 21.00

Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak - 2. Resim

İngiltere Premier Lig

Crystal Palace – Manchester Utd | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emekli zammında yeni hesap! Refah artışı gündemde, işte temmuz için konuşulan rakam
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Koç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - HaberlerKoç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecekKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak - HaberlerKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor - Haberler7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyorİYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ardından İlçe Başkanı da görevinden ayrıldı - HaberlerİYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ardından İlçe Başkanı da görevinden ayrıldıKızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak - HaberlerKızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak13-19 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse bulunmuyor - Haberler13-19 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse bulunmuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...