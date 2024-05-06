Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig ve ZTK’da şampiyonluk heyecanı son hızıyla devam ederken 6 Mayıs akşamı maç var mı, kimin soruları da araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç fikstürünü derledik.
Bugün hangi maçlar var merak ediliyorken program haberimizde yer aldı. Futbol heyecanının devam ettiği Süper Lig’de 6 Mayıs akşamı 2 maç oynanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugün çeşitli mücadeleler yer alıyor. Saat kaçta olduğu da araştırılanlar arasında yer almıştı.
Günün karşılaşmaları:
TFF 3. Lig Play-Off
Kütahyaspor – Kuşadasıspor | 16.00
Tokat Plevne – Muşspor | 16.00
52 Orduspor – Ayvalıkgücü Bld | 20.00
Anadolu Üni. – Efeler 09 Spor | 20.00
İtalya Serie A
Salernitana – Atalanta | 19.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Udinese – Napoli | 21.45
Süper Lig
Antalyaspor – Pendikspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Konyaspor – Fenerbahçe | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ahli – Al Hilal | 21.00
İngiltere Premier Lig
Crystal Palace – Manchester Utd | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Kaynak: Türkiye Gazetesi