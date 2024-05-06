Bu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 14:03 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 14:09 - Güncelleme:

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Süper Lig ve ZTK’da şampiyonluk heyecanı son hızıyla devam ederken 6 Mayıs akşamı maç var mı, kimin soruları da araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç fikstürünü derledik.