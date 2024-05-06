TFF duyurdu! Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri, duyurdu. İşte kupanın programı.
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Kupada maç programı ve TFF'nin açıklaması:
"Trendyol Süper Lig 35. hafta son gün müsabakaları 6 Mayıs'ta, Trendyol Süper Lig 36. hafta müsabakaları 12 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakaları 7 ve 8 Mayıs'ta, TFF 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk müsabakaları 9 Mayıs'ta, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur ilk müsabakaları 6 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 10 Mayıs'ta oynanacaktır.
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Düzenleyen: Songül Soysal - Spor