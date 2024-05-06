Bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Süper Lig'de 6 Mayıs akşamı FB - Konyaspor karşılaşması yaşanacak. Mücadeleyi heyecanla bekleyen futbolseverler Jayden Oosterwolde'un forma giyip giymeyeceğini araştırmaya başlarken 4 oyuncu kamp kadrosunda yer almadı.

Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmada Jayden Oosterwolde var mı, yok mu merak edilmeye başlandı. Kamp kadrosunda yer almaması üzerine neden yok, sakat mı araştırıldı. İşte muhtemel 11'ler ve eksikler...

6 Mayıs akşamı 20.00'da oynanacak olan maçta FB'nin 4 eksiği bulunuyor.

Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek bugün forma giymeyecek olan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunda Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko yer alırken Konyaspor'un kadrosunda Slowik, Uğurcan, Hadebe, Adil, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Cicaldau, Ndao, Prip, Cikalleshi olması bekleniyor.

Maç bu akşam 20.00'da başlarken Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Süper Lig'de oynanan 34 karşılaşmada 28 galibiyet alan sarı lacivertliler 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kart sınırında bulunan oyuncular ise şöyle:

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao. Bu isimler kart görmesi halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler.