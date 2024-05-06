Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 6 Mayıs akşamı FB - Konyaspor karşılaşması yaşanacak. Mücadeleyi heyecanla bekleyen futbolseverler Jayden Oosterwolde'un forma giyip giymeyeceğini araştırmaya başlarken 4 oyuncu kamp kadrosunda yer almadı.

Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmada Jayden Oosterwolde var mı, yok mu merak edilmeye başlandı. Kamp kadrosunda yer almaması üzerine neden yok, sakat mı araştırıldı. İşte muhtemel 11'ler ve eksikler...

6 Mayıs akşamı 20.00'da oynanacak olan maçta FB'nin 4 eksiği bulunuyor.

Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek bugün forma giymeyecek olan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunda Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko yer alırken Konyaspor'un kadrosunda Slowik, Uğurcan, Hadebe, Adil, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Cicaldau, Ndao, Prip, Cikalleshi olması bekleniyor.

Bu akşam Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oynamayacak - 1. Resim

Maç bu akşam 20.00'da başlarken Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Süper Lig'de oynanan 34 karşılaşmada 28 galibiyet alan sarı lacivertliler 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kart sınırında bulunan oyuncular ise şöyle:

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao. Bu isimler kart görmesi halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Görüşmeler olacak" demişti! Galatasaray'da flaş Dries Mertens gelişmesi! Büyük bir fedakarlıkla imzalıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek - HaberlerAksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecekEşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisi - HaberlerEşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisiBu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak - HaberlerBu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacakKoç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - HaberlerKoç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecekKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak - HaberlerKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor - Haberler7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...