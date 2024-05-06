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Konyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

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Konyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Sarı-lacivertliler, galibiyet hedefliyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son deplasman maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in ilk devresinde oynanan maçı Fenerbahçe evinde 7-1 kazanmıştı.

Konyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadele - 1. Resim

KONYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

 Konyaspor:  Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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