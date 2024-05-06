Galatasaray- Sivasspor maçına attığı golle damga vuran Hakim Ziyech'ten flaş paylaşım!

Düzenleyen: Songül Soysal 6 Mayıs 2024 17:31 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 17:31 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 35.haftasında oynana ve Galatasaray'ın 6-1'le galip geldiği karşılaşmada enfes bir gol atan Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten flaş bir paylaşım geldi.