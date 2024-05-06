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Galatasaray- Sivasspor maçına attığı golle damga vuran Hakim Ziyech'ten flaş paylaşım!

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Galatasaray- Sivasspor maçına attığı golle damga vuran Hakim Ziyech&#039;ten flaş paylaşım!

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35.haftasında oynana ve Galatasaray'ın 6-1'le galip geldiği karşılaşmada enfes bir gol atan Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten flaş bir paylaşım geldi.

Son haftalar performansı yükselişe geçen Galatasaraylı Hakim Ziyech, Sivasspor karşılaşmasına damga vuran isimlerden biri oldu. Attığı klas golle sosyal medyada da adından epey söz ettiren Ziyech, flaş bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabında maçtan kareler paylaşan Ziyech paylaşımına "Hikaye olmadan zafer olmaz" notunu düştü.

Galatasaray- Sivasspor maçına attığı golle damga vuran Hakim Ziyech'ten flaş paylaşım! - 1. Resim

Son 4 maçta 4 gol atan Ziyech, sarı-kırmızılılarda gol sayısını 6'ya çıkardı. Sivas galibiyeti sonrası taraftarları kırmayan Ziyech, galibiyet üçlüsü de çektirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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