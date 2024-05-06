Maç sonundan Muslera'dan olay hareket Ziyech neye uğradığını şaşırdı! Kolundan tuttuğu gibi...

Galatasaray'ın, Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Hakim Ziyech, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutarken, kaptan Fernando Muslera bakın ne yaptı.

Rams Park'ta, Sivasspor'u konuk eden Galatasaray 6-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırırken karşılaşmanın yıldızlarından biri de Hakim Ziyech'ti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ziyech ile Muslera arasında ilginç anlar yaşandı.

KOLUNDAN TUTTUĞU GİBİ SOYUNMA ODASINDAN ÇIKARDI

Maçtaki göz kamaştıran performansını, 2 golle taçlandıran Hakim Ziyech bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Bu esnada Rams Park'taki taraftarlar maç sonu üçlüsü için Ziyech'i bekledi ve tezahürat yaptı.

Faslı yıldızın çoktan soyunma odasının yolunu tuttuğunu gören kaptan Fernando Muslera harekete geçti. Tecrübeli eldiven soyunma odasına kadar giderek içeriye giren Hakim Ziyech'i geri çağırdı ve Ziyech sahaya geri döndü. Daha sonrasında Faslı yıldız, taraftara üçlü çektirdi.