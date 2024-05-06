Galatasaray gelecek hafta şampiyon olabilir! İşte masadaki olasılıklar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 yenen Galatasaray, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilir.
Sivasspor'u 6-1'lik skorla geçen Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Konyaspor ve Kayserispor maçlarında yaşayacağı olası puan kayıpları sonrası şampiyonluğunu etme şansı elde edecek.
Maç fazlasıyla rakibine 7 puan fark atan Cimbom, Fenerbahçe'nin iki maçtan da galibiyet alamaması durumunda Fatih Karagümrük karşısında 3 puan alması halinde zafere ulaşacak.
96 puanı bulunan Galatasaray, geçen sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor