Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel, sakatlanarak oyundan çıktı.

Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlık yaşadı.

İkinci yarıda şanssız anlar yaşayan iki yıldız da oyuna devam edemedi.

51. dakikada Bright Osayi-Samuel için değişiklik işareti yapıldı. Yedek kulübesinde sarı kart gören Mert Müldür oyuna girdi.

52. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder girdi.

Düzenleyen:  - Spor
İyi Partili isim canlı yayında açıkladı: "Akşener'i siyaset dışı bırakan benim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz - SporHatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruzFutbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi - SporFutbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildiAziz Yıldırım’dan adaylık hamlesi! Fenerbahçe’ye geri dönüş sinyali verdi - SporAziz Yıldırım’dan adaylık hamlesi! Fenerbahçe’ye geri dönüş sinyali verdiKonyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadele - SporKonyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadeleMbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyor - SporMbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyorErsun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez, değişim şart - SporErsun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez, değişim şart
Sonraki Haber Yükleniyor...