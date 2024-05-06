Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel şoku! İki yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel, sakatlanarak oyundan çıktı.
Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlık yaşadı.
İkinci yarıda şanssız anlar yaşayan iki yıldız da oyuna devam edemedi.
51. dakikada Bright Osayi-Samuel için değişiklik işareti yapıldı. Yedek kulübesinde sarı kart gören Mert Müldür oyuna girdi.
52. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder girdi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor