Icardi'den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında yaşadığı puan kaybından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyadan dikkat çekecek bir paylaşım yaptı.
0-0 sona eren mücadele sonrası Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, uyuma göndermesinde bulundu.
Yıldız oyuncunun olay paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Kayserispor'u konuk edecek.
Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması durumunda zafere ulaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor