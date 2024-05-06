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Icardi'den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

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Icardi&#039;den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe&#039;ye gönderme yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında yaşadığı puan kaybından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyadan dikkat çekecek bir paylaşım yaptı.

0-0 sona eren mücadele sonrası Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, uyuma göndermesinde bulundu.

Yıldız oyuncunun olay paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Icardi'den olay paylaşım! Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme yaptı - 1. Resim

Son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması durumunda zafere ulaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
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