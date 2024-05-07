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Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'ın gündemi sarsacak iddia: "Galatasaray'dan korktuğu için Süper Kupa'ya çıkmadı"

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Spor Haberleri

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'la puan farkı 6'ya çıktı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın 'Galatasaray' iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe için coşkuyla başlayan Süper Lig sezonunun son dönemecinde, işler pek iyi gitmiyor. Önce Sivasspor deplasmanın da şimdi de Konyaspor deplasmanında alınan beraberlikler, Galatasaray'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. 

Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ali Koç ve İsmail Kartal'ı hedef alan Akın sarı-lacivertli yönetimin Galatasaray'dan çekindiğini iddia etti ve şu sözleri kullandı:

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'ın gündemi sarsacak iddia:

"Ben dün gece uyuyamadım. Ya bu hoca, futbolculara “Galatasaray maçını seyretmeyin, moraliniz bozulmasın” diyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Süper Kupa’ya da yenileceğini bildiği için çıkmadı. Korktular ya o maçtan…"

Ayrıca Akın, Bonucci'nin kadroda olmadığını öğrenince çok sinirlendiğini ve kapıları tekmelediğini iddia ederek bambaşka bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 

Düzenleyen:  - Spor
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