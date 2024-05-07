Ahmet Çakar'dan puan kaybı sonrası flaş sözler: "İsmail Kartal dönemi bitti, Okan Buruk Fenerbahçe'yi şampiyon yapar"

"ŞEYTAN TAŞLARKEN İMZAYA ÇAĞIRDILAR"

"İsmail Kartal'ı son ana kadar açıklamadılar. Sonra Hacca gitmiş İsmail Kartal'ı, Hac'dan çağırdılar. Şeytan taşlarken adamı aradılar ve imzaya çağırdılar. Ali Koç'un iyi niyetinden şüphe etmiyorum ama çekip gitmelisin! Başarısız adam gider! Altı senede sadece Türkiye Kupası alındı. Süper Kupa'yı elinden Galatasaray'a verdin. 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedin, o zaman nasıl olacak? Sadettin Saran 'Ali Koç adaysa, ben yokum' diyorsun. Aziz Yıldırım da adaysa, Ali Koç'un karşısına çıksın. Çekiniyor musunuz? Çekiniyorsanız, o zaman başka bir şey var Fenerbahçe'de!"