Ahmet Çakar'dan puan kaybı sonrası flaş sözler: "İsmail Kartal dönemi bitti, Okan Buruk Fenerbahçe'yi şampiyon yapar"
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Konyaspor'la golsüz berabere kalarak, Sivasspor deplasmanının ardından ikinci bir puan kaybı daha yaşayan Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor. Konyaspor karşılaşması sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Golsüz eşitlikle biten karşılaşma sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükselirken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe'de İsmai Kartal döneminin bittiğini belirten Çakar "Okan Buruk, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar" sözleriyle de dikkat çekti. Yorumcu ortaya attığı bazı iddialarla da çok konuşuldu.
"İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTMİŞTİR"
"Çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın kenarda nasıl durduklarını hatırlıyor musunuz? Konyaspor'un attığı golün ofsayt olduğunu gördüm ama bir Fenerbahçeli futbolcu elini kaldırmıyor!
"ŞEYTAN TAŞLARKEN İMZAYA ÇAĞIRDILAR"
"İsmail Kartal'ı son ana kadar açıklamadılar. Sonra Hacca gitmiş İsmail Kartal'ı, Hac'dan çağırdılar. Şeytan taşlarken adamı aradılar ve imzaya çağırdılar. Ali Koç'un iyi niyetinden şüphe etmiyorum ama çekip gitmelisin! Başarısız adam gider! Altı senede sadece Türkiye Kupası alındı. Süper Kupa'yı elinden Galatasaray'a verdin. 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedin, o zaman nasıl olacak? Sadettin Saran 'Ali Koç adaysa, ben yokum' diyorsun. Aziz Yıldırım da adaysa, Ali Koç'un karşısına çıksın. Çekiniyor musunuz? Çekiniyorsanız, o zaman başka bir şey var Fenerbahçe'de!"
"İki teknik adamın Türkiye'de geçmişi olmadığını ve mesela Almanya'dan geldiğini düşünün! İsmail Kartal yaz başında Galatasaray'ın başına geçiyor, Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin başına geçiyor! Bugün puan tablosu böyle mi olurdu? Bence tam tersi olurdu! Elvir Baliç nereli? Bosnalı ve Edin Dzeko'nun ağabeyi durumunda!"
"Elvir Baliç'in ağzından duydum 'İsmail Kartal aylar önce Dzeko gibi tecrübeli oyunculara danışırken, son aylarda sonların suratlarına bakmadı' dedi. Elvir Baliç sokaktaki adam değil! Dzeko ve Rade Krunic ile sohbeti var. Dzeko'yu kesmesi. Loenardo Bonucci'nin kamptan gönderilmesi, Fred'in çıkarken tepkisi... Genç bir oyuncu ile Dzeko'yu bir tutamazsın. Geçen sene Bafetimbi Gomis terbiyesizlik yaptı ama Galatasaray yaladı, yuttu. Mauro Icardi yurt dışına gitti ama takım o sırada çalışıyordu. Bunları yalayıp, yutmak şahsiyetsizlik değildir! İnsan yönetimidir."
"BURUK, DOMBİK NDOMBELE'Yİ BİLE KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"
"İsmail Hoca; takımda Dzeko'ya ve Tadic'e dünkü çocuk muamelesi yaparsan; seni yerler! Okan Buruk 'Haydi koçum' diyerek o tombik Tanguy Ndombele'yi bile kazanmaya çalışıyor. Bunlar çok kritik derslerdir."