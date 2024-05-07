Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için flaş karar! Resmen duyuruldu

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Mayıs 2024 12:14 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:29 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbi için yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar stadyuma alınacak.