Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için flaş karar! Resmen duyuruldu
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Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbi için yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar stadyuma alınacak.
Süper Lig'de bu yıl kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak olan derbi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada derbiye sarı-lacivertli taraftarların alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklama şu ifadeler yer aldı:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."