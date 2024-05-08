Fenerbahçe'de yaşananların perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın kararları, tutarsızlık, panik havası...

Günün bombası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını o tarihte açıklayacak! Getireceği teknik direktör bile belli

Günün bombası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını o tarihte açıklayacak! Getireceği teknik direktör bile belli

Önce Sivasspor sonra da Konyaspor deplasmanında yaşanan puan kayıplarıyla, şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Başarısızlık faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesilirken, olayların perde arkası ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Konyaspor deplasmanında alınan golsüz beraberlikle, Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki makas iyice açılan Fenerbahçe'de faturanın kesildiği isim teknik direktör İsmail Kartal oldu.

Fenerbahçe'de perde arkasında yaşananlar da Konya'daki puan kaybından sonra ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal'ın yıldız futbolcularla olan diyaloğu koptu, uyum kayboldu. Hocanın sportif kararlarına saygı azaldı, panik havası hissedildi.

Sezon başında Dzeko ve Tadic'in etkisi büyüktü ancak zamanla İsmail Kartal farklı yola gitti ve tek patron olduğunu göstermek istercesine kararlar almaya başladı. Bu hareket tüm takımı etkiledi.

Sezon içinde birçok kırılma anı yaşandı. Galatasaray derbisindeki çekingen futbol ve Kadıköy’de beraberliğe razı görüntü ilk kırılma anıydı. Cim-Bom, bu maçtan istediğini aldı ve toparlanma sürecine başladı.

Samsunspor karşılaşmasında gole ihtiyaç varken Dzeko, Tadic ve İrfan’ın aynı anda oyundan alınması, Rize maçına ağır sahada pas yapan takımla çıkması, Olympiakos’a elenmesi sonrası büyük hayal kırıklığı ve mental düşüş yaşandı ve Kartal'a olan güven azaldı.