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Yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi'den Fenerbahçe sözleri

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gillette Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde Fenerbahçe derbisine değindi. Şampiyonluğu işaret eden Icardi, "Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gillette Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Maslak'ta düzenlenen etkinlik sonrası basın mensuplarına konuşan Icardi, "70 yıldır yapılan böyle bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi'den Fenerbahçe sözleri - 1. Resim

ICARDI: DERBİ İÇİN HAZIRLANACAĞIZ

Fatih Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe derbisine odaklanmak istediklerini söyleyen 31 yaşındaki santrfor, “Her maçı kazanmak gerekiyor. Maksimum sayıda maçı kazanıp şampiyon olmak gerekiyor. Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi'den Fenerbahçe sözleri - 2. Resim

ICARDI: ÇOCUKLARA ÖRNEK OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir spor olduğunu ifade eden Arjantinli golcü, “Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeylerin görerek çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacağız ve biz de bunlarla gurur duyacağız” görüşlerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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