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Galatasaray'da yeni sezon öncesi 5 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

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Galatasaray&#039;da yeni sezon öncesi 5 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

Spor Haberleri

Süper Lig'de oynanacak son 3 haftaya lider giren Galatasaray, gelecek sezonun da planlamasına erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı isimler belli oldu.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray, rakibine bakmaksızın kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun planlamasını da çizen Sarı-kırmızılılar, vasat performans sergileyen isimlerle yollarını ayıracak.

Aurier, Ndombele, Zaha, Tete'nin yanı sıra Sergio Oiveira'yı nın da üstünü çizen Aslan, kadroda revizyona gidecek.

Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin bonservisini almayı düşünmeyen Galatasaray, diğer oyuncular için de gelecek teklifleri bekleyecek.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi 5 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 20 MİLYON EURO

Öte yandan Avrupa'dan birçok takımın Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson ve Lucas Torreira ile yakından ilgilendiği ama henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.

EURO 2024'te A Milli Takım'ın formasını terletmesi beklenen Barış için beklentilere uygun teklifin gelmesi durumunda satışına onay verileceği belirtildi.

Sarı - kırmızılılar, milli oyuncudan en az 20 milyon euro gelir hedefliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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