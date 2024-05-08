Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu

Galatasaray'daki olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in karşısına aday olarak çıkan Süheyl Batum açıklamalarda bulundu. Projelerinden ve neden aday olduğundan bahseden Batum, Okan Buruk ve Erden Timur hakkında da net konuştu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde Dursun Özbek'in rakibi olan Süheyl Batum, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Seçimin olgunluk içinde geçmesini temenni ettiğini vurgulayan Batum, neden aday olduğu konusuna şu sözlerle açıklık getirdi:

"Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."

Okan Buruk ve Erden Timur hakkında da konuşan Batun şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylıların buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Ben ve arkadaşlarımın bir bölümü, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Biz Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz? Seçimi kazanırsak Okan Buruk'la, o kombinasyonu sağlayan oyuncularla ve Erden Timur kardeşimizle beraber olmayı bir borç biliriz."