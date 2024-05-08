Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum&#039;dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu

Spor Haberleri

Galatasaray'daki olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in karşısına aday olarak çıkan Süheyl Batum açıklamalarda bulundu. Projelerinden ve neden aday olduğundan bahseden Batum, Okan Buruk ve Erden Timur hakkında da net konuştu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde Dursun Özbek'in rakibi olan Süheyl Batum, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu - 1. Resim

Seçimin olgunluk içinde geçmesini temenni ettiğini vurgulayan Batum, neden aday olduğu konusuna şu sözlerle açıklık getirdi:

"Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan flaş açıklamalar! Okan Buruk ve Erden Timur hakkında net konuştu - 2. Resim

Okan Buruk ve Erden Timur hakkında da konuşan Batun şu ifadeleri kullandı:

 "Bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylıların buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Ben ve arkadaşlarımın bir bölümü, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Biz Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz? Seçimi kazanırsak Okan Buruk'la, o kombinasyonu sağlayan oyuncularla ve Erden Timur kardeşimizle beraber olmayı bir borç biliriz."

 

Düzenleyen:  - Spor
Skywell'in yeni hibrit modeliyle Türkiye pazarında dev adım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gemileri yaktı takımına resti çekti: "Beni bırakın, Galatasaray'a gideceğim" - Spor"Beni bırakın, Galatasaray'a gideceğim"Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Kalıp, kalmayacağı merak edilen Faslı yıldız için son karar - SporGalatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Son karar...Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi - SporAziz Yıldırım'dan açıklama geldiGalatasaray'dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı - SporGalatasaray'dan flaş Florya hamlesi! O görüntü olay olduArda Güler hakkında flaş sözler: "Bu çocuk serseri ve çatlak bir karakter" Ancelotti "Hazır ol" mesajı vermişti - SporArda Güler hakkında akıllara zarar sözlerFenerbahçe sağ gösterip sol vurdu, son kararını verdi! Mert Hakan Yandaş'a büyük şok - SporFenerbahçe'den flaş Mert Hakan kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...