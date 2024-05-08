Gemileri yaktı takımına resti çekti: "Beni bırakın, Galatasaray'a gideceğim"

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Mayıs 2024 15:13 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 15:13 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu sezon Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon planlaması sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların 15 milyon euroya Sevilla'ya transfer olan Marcao, Galatasaray için İspanyol ekibine resti çekti. İşte detaylar...