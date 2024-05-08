Gemileri yaktı takımına resti çekti: "Beni bırakın, Galatasaray'a gideceğim"
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Bu sezon Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon planlaması sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların 15 milyon euroya Sevilla'ya transfer olan Marcao, Galatasaray için İspanyol ekibine resti çekti. İşte detaylar...
2022 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, gemileri yaktı. İspanya günleri beklediği gibi geçmeyen oyuncu, Galatasaray'a dönmek için İspanyol ekibine resti çekti.
İspanyol basınında yer alan habere göre Marcao, Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlığa hazır. Kulübü Sevilla'dan Galatasaray'a gitmek için kolaylık isteyen Marcao, tekrar sarı-kırmızılı formayı giymek için maaşında büyük bir indirime gitmeyi de kabul etti.
Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisinden birini sattığı takdirde Marcao'yu kadroya katacağının altı çizildi.