Galatasaray'dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı
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Şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da, şampiyonluk için geri sayım sürüyor. "Mayıslar bizimdir" diyen sarı-kırmızılılar, Florya'ya astığı çerçeveyle gündeme geldi.
Zirve yarışında en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, iyice şampiyonluk moduna girdi. Takımı motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir Florya hamlesi geldi.
Sarı-kırmızlılar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Manchester United karşılaşması sonrası yaptığı ve ikonikleşen gol sevincini çerçeveletip duvara astı.
Fotoğrafın üstüne "İyiler mutlaka kazanır" yazan sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de mesaj göndermiş oldu.
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