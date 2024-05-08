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Haberler > Spor > Galatasaray'dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı

Galatasaray'dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı

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Galatasaray&#039;dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı

Spor Haberleri

Şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da, şampiyonluk için geri sayım sürüyor. "Mayıslar bizimdir" diyen sarı-kırmızılılar, Florya'ya astığı çerçeveyle gündeme geldi.

Zirve yarışında en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, iyice şampiyonluk moduna girdi. Takımı motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir Florya hamlesi geldi. 

Galatasaray'dan flaş Florya hamlesi! Sarı-kırmızılılar hızını alamadı dört bir yanı donattı - 1. Resim

Sarı-kırmızlılar,  Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Manchester United karşılaşması sonrası yaptığı ve ikonikleşen gol sevincini çerçeveletip duvara astı. 

Fotoğrafın üstüne "İyiler mutlaka kazanır" yazan sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de mesaj göndermiş oldu.

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Düzenleyen:  - Spor
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