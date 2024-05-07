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Ne Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray'da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon...

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Ne Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray&#039;da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon...

Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son olarak Sivasspor'u evinde konuk eden sarı-kırmızılılar 6-1'lik skorla rakibini geçmiş, maç sonu üçlüsü Dries Mertens'in oğlu Ciro'dan gelmişti. Kısa sürede Galatasaray'ın maskotu haline gelen Ciro, bir rekora da imzasını attı.

Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Sivassport karşılaşması sonrası Dries Mertens'in oğlu Ciro Mertens geceye damgasını vurdu. Taraftarın sevgilisi haline gelen Ciro Mertens, maç sonu babasıyla sahaya indi üçlü çektirdi.

Baba-oğulun o görüntüleri sosyal medyaya damgasını vururken Ciro, bir rekora da imzasını attı. 

Ne Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray'da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon... - 1. Resim

Galatasaray'ın resmi Instagram hesabından yapılan Ciro Mertens paylaşımı kısa sürede 1 milyon beğeniyi geçti. Öte yandan Ahmet Çakar'ın Ciro ve Ali Koç sözleri de çok konuşulmuştu.

Ne Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray'da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon... - 2. Resim

Beyaz Futbol'da Galatasaray'ın şampiyon olduğunu söyleyen Çakar dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Mertens'in oğlu Ciro bile Ali Koç'tan fazla şampiyonluk yaşadı."

 

Düzenleyen:  - Spor
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