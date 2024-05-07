Ne Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray'da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon...

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Mayıs 2024 17:33 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 17:34 - Güncelleme:

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son olarak Sivasspor'u evinde konuk eden sarı-kırmızılılar 6-1'lik skorla rakibini geçmiş, maç sonu üçlüsü Dries Mertens'in oğlu Ciro'dan gelmişti. Kısa sürede Galatasaray'ın maskotu haline gelen Ciro, bir rekora da imzasını attı.