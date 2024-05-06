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Bu sözler Ali Koç ve Fenerbahçelileri küplere bindirdi: "Mertens'in oğlu Ciro Ali Koç'tan daha fazla şampiyonluk gördü"

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası maçı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar, çok konuşulacak sözlere imzasını attı. İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyanın gündemine düşen o yorumları.

Süper Lig'de 35.hafta maçında Galatasaray, Rams Park'ta Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ev sahibi olduğu karşılaşmadan 6-1'lik skorla ayrılırken şampiyonluğa giden yolda bir engeli daha kayıpsız atlattı.

6-1'lik karşılaşmayı değerlendiren eski hakem ve yorum Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyada ses getirdi. “Türk futbolunun dünyadaki kurum anlamında en büyük markası Galatasaray’dır adı üzerinde Avrupa Fatihi.” diyen Çakar, Fenerbahçelileri çok kızdıracak ifadeler de kullandı.

Bu sözler Ali Koç ve Fenerbahçelileri küplere bindirdi:

"CIRO BİLE DAHA FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ"

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin, muhtemelen bu sene de şampiyonluğu kaybettiğini söyleyen Çakar sözlerine şöyle devam etti:

"Ali Koç'un bütün iyi niyetine rağmen, Mertens'in oğlu Ciro bile Ali Koç'tan daha fazla Galatasaray şampiyonluğu yaşadı. Ciro da gelecekte çok iyi bir futbolcu olacak, sol ayaklı. O bile biri gördü, ikinciyi görmek üzere ve maalesef Ali Koç şampiyonluk göremedi. Muhtemelen bu sene de kaybediyor."

Bu sözler Ali Koç ve Fenerbahçelileri küplere bindirdi:

Son olarak şampiyonluk yarışını değerlendiren Çakar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajını düzeltti, beklenen üç puanını aldı ve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerin umutları artık çok ama çok azaldı."
 

 

Düzenleyen:  - Spor
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