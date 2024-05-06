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Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! İlk kez böyle açık açık konuştu

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! İlk kez böyle açık açık konuştu

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Rıdvan Dilmen&#039;in şampiyonluk sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! İlk kez böyle açık açık konuştu

Spor Haberleri

Süper Lig'de 35.hafta maçında Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli de kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrası maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelileri kızdıran bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın, Sivasspor karşısında 6-1 kazandığı ve puanını 96'ya yükselttiği karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu. Sarı-kırmızılıları şampiyonluk adına oldukça motive gördüğünü belirten Dilmen'in bazı sözleri, sosyal medyada Fenerbahçelilerden tepki çekti. 

Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha 'becerikli' olsa skorun 8 ya da 9 olabileceğin söyleyen Dilmen "Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı." dedi. 

Icardi'nin golü hakkında konuşan Dilmen "Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz." yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! İlk kez böyle açık açık konuştu - 1. Resim

"YÜZDE 95 ŞAMPİYON"

Dilmen'in şampiyonluk hakkındaki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak. Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor."

 
Düzenleyen:  - Spor
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