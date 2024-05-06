Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! İlk kez böyle açık açık konuştu

Süper Lig'de 35.hafta maçında Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli de kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrası maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelileri kızdıran bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın, Sivasspor karşısında 6-1 kazandığı ve puanını 96'ya yükselttiği karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu. Sarı-kırmızılıları şampiyonluk adına oldukça motive gördüğünü belirten Dilmen'in bazı sözleri, sosyal medyada Fenerbahçelilerden tepki çekti.

Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha 'becerikli' olsa skorun 8 ya da 9 olabileceğin söyleyen Dilmen "Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı." dedi.

Icardi'nin golü hakkında konuşan Dilmen "Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz." yorumunda bulundu.

"YÜZDE 95 ŞAMPİYON"

Dilmen'in şampiyonluk hakkındaki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak. Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor."