Hakim Ziyech haftanın golünü attı! Galatasaray - Sivasspor maçında jeneriklik gol
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Sivasspor'a karşı attığı golle kendine hayran bıraktı. Ceza sahası dışında kaleye şut çeken Ziyech, jeneriklik bir gole imza attı.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Sivasspor'a attığı golle gündem oldu.
Maçın 60. dakikasında topla buluşan Ziyech, kaleye sert şutla estetik bir gol kaydetti.
Kaleci Ali Şaşal Vural'ı mağlup eden yıldız oyuncu, maça damgasını vurdu.
HAKIM ZIYECH'İN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor