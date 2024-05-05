Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakim Ziyech haftanın golünü attı! Galatasaray - Sivasspor maçında jeneriklik gol

Hakim Ziyech haftanın golünü attı! Galatasaray - Sivasspor maçında jeneriklik gol

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hakim Ziyech haftanın golünü attı! Galatasaray - Sivasspor maçında jeneriklik gol

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Sivasspor'a karşı attığı golle kendine hayran bıraktı. Ceza sahası dışında kaleye şut çeken Ziyech, jeneriklik bir gole imza attı.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Sivasspor'a attığı golle gündem oldu.

Maçın 60. dakikasında topla buluşan Ziyech, kaleye sert şutla estetik bir gol kaydetti.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ı mağlup eden yıldız oyuncu, maça damgasını vurdu.

HAKIM ZIYECH'İN GOLÜ

Hakim Ziyech haftanın golünü attı! Galatasaray - Sivasspor maçında jeneriklik gol - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Tuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Sivasspor CANLI | Dev maç golle başladı - SporGalatasaray - Sivasspor CANLI | Dev maç golle başladıTuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor - SporTuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oluyorMircea Lucescu'ya 5 yıllık teklif! Yönetimden açıklama geldi - SporMircea Lucescu'ya 5 yıllık teklif! Yönetimden açıklama geldiBaşakşehir, Kasımpaşa'yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştı - SporBaşakşehir, Kasımpaşa'yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştıGalatasaray - Sivasspor maçı ilk 11'leri açıklandı! Mertens'in durumu belli oldu - SporGalatasaray - Sivasspor maçı ilk 11'leri açıklandı! Mertens'in durumu belli olduFenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Bonucci'den flaş hamle! - SporBonucci'den flaş hamle!
Sonraki Haber Yükleniyor...