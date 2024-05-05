Galatasaray - Sivasspor CANLI | Dev maç golle başladı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşılaşıyor. Hakim Ziyech gol perdesini açan isim oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray, Sivasspor maçına golle başladı.

Rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın içeri çevirdiği topu filelerle buluşturan Dries Mertens, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

GALATASARAY - SİVASSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson,Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.