Galatasaray - Sivasspor CANLI | Dev maç golle başladı
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşılaşıyor. Hakim Ziyech gol perdesini açan isim oldu.
Süper Lig lideri Galatasaray, Sivasspor maçına golle başladı.
Rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın içeri çevirdiği topu filelerle buluşturan Dries Mertens, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
GALATASARAY - SİVASSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson,Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Mertens, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.