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Galatasaray - Sivasspor maçı ilk 11'leri açıklandı! Mertens'in durumu belli oldu

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Galatasaray - Sivasspor maçı ilk 11&#039;leri açıklandı! Mertens&#039;in durumu belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig lideri Galatasaray, 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi iki takımın kadroları açıklandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşılaşıyor.

Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - SİVASSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson,Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

GALATASARAY 4 PUAN ÖNDE

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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