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Mircea Lucescu'ya 5 yıllık teklif! Yönetimden açıklama geldi

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Mircea Lucescu&#039;ya 5 yıllık teklif! Yönetimden açıklama geldi

Spor Haberleri

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'ya ülkesinden sürpriz bir teklif geldi.

Bu sezon Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği öne sürülen Mircea Lucescu'ya ülkesinden talip çıktı.

Romanya ekiplerinden Rapid Bükreş'in 78 yaşındaki hocaya 5 yıllık genel menajerlik teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Mircea Lucescu'ya 5 yıllık teklif! Yönetimden açıklama geldi - 1. Resim

'LUCESCU'YU İSTİYORUZ'

Rapid'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Dan Şucu, "Benim ve Rapid'in bu günlerde önceliği Mircea Lucescu. Sadece onun üzerinde çalışıyoruz! Diğer her şey bekleyebilir. Aynı şekilde bu konuda lehte veya aleyhte olan diğer görüşler de bekleyebilir. Profesyonel futbol modeline uygun bir teknik direktör olan Mircea Lucescu'yu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun Rapid'e gelişi konusunda iyimser olan Dan Şucu, "Kabul ederse tüm teknik ve sportif kısım kendisine ait olacak. İyimserim. Gelecek hafta bir cevap alabiliriz." dedi.



Düzenleyen:  - Spor
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