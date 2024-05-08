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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Kalıp, kalmayacağı merak edilen Faslı yıldız için son karar

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Galatasaray&#039;da Hakim Ziyech gelişmesi! Kalıp, kalmayacağı merak edilen Faslı yıldız için son karar

Spor Haberleri

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduran Hakim Ziyech'in, sarı-kırmızılılardaki geleceği netlik kazandı. İşte Galatasaray'da kalıp-kalmayacağı merak edilen Ziyech hakkındaki son dakika gelişmesi.

Galatasaray'da, Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından yükselen performansıyla, şampiyonluk yolunda ter döken Hakim Ziyech, Konya deplasmanında bulduğu 2 gol ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakmıştı.

Galatasaray'da kalıp, kalmayacağı merak konusu olan Hakim Ziyech hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Kalıp, kalmayacağı merak edilen Faslı yıldız için son karar - 1. Resim

Yaptığı transfer haberleriyle tanınan Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Hakim Ziyech'in satın alma maddesini kullandığını ve Faslı yıldızın sarı-kırmızılılarda kalacağını duyurdu. Ayrıca Chelsea ve Galatasaray arasında anlaşmanın da sağlandığı belirtildi. 

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde, Ziyech hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz."

Düzenleyen:  - Spor
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