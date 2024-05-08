Dursun Özbek'ten Süheyl Batum'un 'peşkeş' sözlerine zehir zemberek cevap! Galatasaray'da seçim öncesi söz düellosu

Galatasaray'da seçim öncesi yapılan mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısına, Dursun Özbek'in sözlerine verdiği cevap damgasını vurdu. İşte haberin detayları.

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek, Süheyl Batum'un sözlerine jet bir cevap verdi.

Sözlerine "Seçimden önceki son toplantımızı bugün icra ediyoruz. 2 senede çok büyük mutluluklar yaşadı. İnşallah Galatasaray bu mutlulukları yaşamaya devam etsin. Göreve geldiğimizde size verdiğimiz sözlerle Galatasaray için bir gelecek hedefi vardı. Rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir başarıya ulaşmış Galatasaray bırakmaktı." ifadeleriyle başlayan Özbek, Batum'un kullandığı ifadelere sert bir ceap verdi.

Süheyl Batum’un ‘arazileri peşkeş çekiyorlar’ sözüne sinirlenen Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar, bize her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama hiç kimse bize 'Arazileri peşkeş çekiyorsunuz 'diyemez. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz! Araştırmadan, soruşturmadan, yalan haberlerle Galatasaray'ı yönlendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse bize çamur atmaya cüret edemez. Eğer yeniden seçilirsem; başardıklarımızın daha iyisini yapmak için hiç durmadan çalışacağımızın sözünü bu kutsal mekanda vermek istiyorum. Aslolan Galatasaray’dır. Yürüyelim arkadaşlar."