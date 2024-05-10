Galatasaray'da Batshuayi sesleri! Gerçek açığa çıktı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Muslera, Sneijder ve Erden Timur açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Muslera, Sneijder ve Erden Timur açıklaması

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Milli oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin formda yıldızlarından Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın 1 yıllık opsiyon süresi bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Batshuayi ile devam etmemesi durumunda oyuncunun ezeli rakiplerden Galatasaray'a gidebileceği belirtildi.

Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere 30 yaşındaki yıldızın şu an transfer listesinde olmadığı öğrenildi.

Şu ana kadar 41 resmi maça çıkan Batshuayi, 23 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin kendisiyle devam etmemesi halinde Marsilya ile görüşeceği kaydedildi.

DAHA ÖNCE GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Michy Batshuayi, Belçika'da yaptığı bir halı saha maçında Galatasaray forması giyerek gündem olmuştu.

Oyuncunun formayı milli takımdan arkadaşı Jason Denayer'den aldığı ortaya çıkmıştı.