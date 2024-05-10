Galatasaray'da Sacha Boey üzüntüsü! Dev bonus son dakikada kaçtı

Devre arası Galatasaray'dan 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçmişti. Fransız yıldız için belirlenen bonus maddesinin Bayern Münih - Real Madrid maçında kaçması taraftarları üzdü.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanşında Real Madrid'e elenerek sezonu kupasız kapattı.

Devre arası 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Sacha Boey'i Alman devine gönderen Galatasaray da ciddi bir bonusu son dakika elden kaçırdı.

Hürriyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Bayern'in finale kalması halinda Sacha Boey transferinden 3.7 milyon euro bonus alacaktı.

Şampiyonlar Ligi'ni 7. defa kazanma ihtimalini tepen Bayern Münih de şampiyona verilen 15 milyon euro ile ikinciye verilen 10.5 milyon euro fırsatını kaçırdı.

Bu sezon sakatlığından dolayı ligin ikinci yarısını iyi değerlendiremeyen Boey, Bayern Münih'te sadece 2 maçta oynadı.