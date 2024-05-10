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Arda Güler'den sürpriz ziyaret! Futbolculara verdiği hediye 'helal olsun' dedirtti

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Arda Güler&#039;den sürpriz ziyaret! Futbolculara verdiği hediye &#039;helal olsun&#039; dedirtti

Spor Haberleri

La Liga devi Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, İspanya'da bulunan U-14 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları için başkent Madrid'de bulunan 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de yer aldı. Milli takımın teknik heyetiyle sohbet eden Arda, oyuncuların sorularını cevapladı. Nüket Küçükel Ezberci de futbolculara hitaben bir konuşma yaptı.

Arda Güler'den sürpriz ziyaret! Futbolculara verdiği hediye 'helal olsun' dedirtti - 1. Resim

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaret için Arda Güler'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti.

14 yaş altı milli takım futbolcularına birer krampon hediye eden Arda, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına ekibin teknik heyet ve oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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