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Haberler > Spor > Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti

Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti

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Galatasaray&#039;dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti

Spor Haberleri

Süper Lig'de üst üste ikini şampiyonluğuna yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için çıkarılan kombilerin bittiğini duyurdu.

Galatasaray, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine kartlarının kısa sürede içerisinde tükendiğini açıkladı.

Passolig sistemine giren taraftarlar kombine alabilmek için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 15 saniyede biten kombineler tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.

Kombine kart alamayan Galatasaraylı taraftarların birçoğu sosyal medyada yoğun üzüntü yaşayarak adeta isyan etti.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti - 1. Resim

 

 

 

Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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