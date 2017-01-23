Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, yeşil-beyazlı oyuncular da kupada oynanacak Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çalışmaya sakatlıkları süren Tomas Sivok, Harun Tekin ve Josua John katılmadı.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a hareket edecek.