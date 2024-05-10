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Haberler > Spor > Hasan Arat: Üç sezondur kasım ayında havlu atıyoruz, bu kabul edilemez

Hasan Arat: Üç sezondur kasım ayında havlu atıyoruz, bu kabul edilemez

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hasan Arat: Üç sezondur kasım ayında havlu atıyoruz, bu kabul edilemez

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın patronu, “Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası’na gidecek oyuncu alınmaz. Orada bir ay kaybettik. Beşiktaş’ta ağır şeyler yaşanmış. Çok şey değişecek” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan takımda çok şeylerin değişeceğini söylerken, “Beşiktaş üç sezondur kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor” vurgusu yaptı ve, “Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası’na gidecek oyuncu alamazsınız. Bir ayımız gitti orada. Bazı oyuncuların neden yollandığı söyleniyor, hiçbir şüphem yok o kararlardan” sözlerini kullandı. 

GAYRİMENKULLER TALAN OLMUŞ

Arat, “Ghezzal neden iyi oynamaya başladı? Kontratını değiştirdik de ondan. ‘Bu opsiyon şartını kaldır, 90 dakika oyna’ dedik. Böyle şartlarla kontrat yapılmaz. Rebic’in bize maliyeti 6 milyon avro ya, nereye yollayacaksınız?” dedi ve, “Göreve geldiğimizde tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş’ta. Benim gayimenkullerim talan edilmiş ya! “ tespitinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ DE SERGEN YALÇIN DA BEŞİKTAŞ’IN DEĞERİ 

Arat, “Yerli veya yabancı hocada ben yüzde ellideyim fakat yönetimdeki arkadaşlarımız Türk hocaya ağırlık veriyor. Kararımız yerli hocaya doğru yaklaştı. Yoksa yabancılardan Solskjaer, van Bronckhorst hemen gelmek istiyor. Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın’ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var. Şenol ve Sergen hocalar Beşiktaş’ın bir değeri” dedi. 

SATIR BAŞLARI

l Salih Özcan, iyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir.
l Salih ve Cenk’e kupa sonuna kadar görüşmeyelim dedim. Zamanında sözleşmelerini yenilememişler, keşke imzalasalardı. 
l Santos’a, ‘Matematiksel olarak seni savunabileceğim bir şey yok’ dedim. 
l Semih, Beşiktaş’ın kırmızı çizgisidir. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gidecektir. Kaç tane Semih var. Saygı duyacaksınız.
l B. Dortmund’un ‘sarı duvarı’ çok etkileyici, benim hayalim de ‘siyah duvar’ oluşturmak. 
l Kupayı alacağız. Beşiktaş, Türkiye’nin her toprağında oynar. Bu vatanda bize gösterilen her yer bizimdir. 
l VAR’a yabancı hakem gelince tartışmalar çok azaldı. Bence ilerleyen süreçte yabancı orta hakem denemeleri de yapılmalı. 
l TFF kulüpleri niye düşman belliyor! Bu kadar kulüp imza topluyorsa oturup düşüneceksiniz. 
l Spordan gelen insan ‘Benim Türkiye’ye ihtiyacım yok, Türkiye’nin bana ihtiyacı var’ diyemez! (Hamit Altıntop)

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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