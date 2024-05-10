Aralarında İstanbul ve İzmir de var! 13 kent için sarı kodlu alarm

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 07:07 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 07:15 - Güncelleme:

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Meteoroloji aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 13 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde fırtına ve sağanak bekleniyor.