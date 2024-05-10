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Aralarında İstanbul ve İzmir de var! 13 kent için sarı kodlu alarm

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aralarında İstanbul ve İzmir de var! 13 kent için sarı kodlu alarm

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 13 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde fırtına ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 kent için "sarı" kodlu uyarı yayınladı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 11 kentte fırtına beklenirken yetkililer; Van ve Hakkari'de de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tehlikesine karşı tedbir uyarısı yaptı.

İŞTE O İLLER

Sarı kodla uyarı yayınlanan kentler şu şekilde: Antalya, Burdur, Edirne, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Hakkari, Kırklareli, Tekirdağ, Muğla, Isparta, Van.

Aralarında İstanbul ve İzmir de var! 13 kent için sarı kodlu alarm - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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