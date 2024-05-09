Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 dereceye kadar düşecek, doğu kesimlerde ise 5 dereceye kadar artacak. Yağışlar ise bugün batı kesimlerde, cumartesi günü ise yurt genelinde etkili olacak.
Son birkaç gündür yaz sıcaklarını yaşayan yurt geneli soğuk ve yağışlı havaya yeniden teslim oldu.
Yurt genelinin bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
9 MAYIS PERŞEMBE
10 MAYIS CUMA
11 MAYIS CUMARTESİ
12 MAYIS PAZAR
13 MAYIS PAZARTESİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı