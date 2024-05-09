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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 dereceye kadar düşecek, doğu kesimlerde ise 5 dereceye kadar artacak. Yağışlar ise bugün batı kesimlerde, cumartesi günü ise yurt genelinde etkili olacak. 

Son birkaç gündür yaz sıcaklarını yaşayan yurt geneli soğuk ve yağışlı havaya yeniden teslim oldu. 

Yurt genelinin bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

 

9 MAYIS PERŞEMBE

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak - 1. Resim

10 MAYIS CUMA

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak - 2. Resim

11 MAYIS CUMARTESİ

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak - 3. Resim

12 MAYIS PAZAR

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak - 4. Resim

13 MAYIS PAZARTESİ

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kış geri dönüyor, sıcaklıklar çakılacak - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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