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10 aydır böylesi yaşanmamıştı! Merkez Bankası açıkladı, TL için endişelendiren gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TL, Merkez Bankası, Enflasyon, Döviz Kuru, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, TL için önemli bir veriyi daha açıkladı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36'ya geriledi. Böylece endeks son 10 ayın en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin "reel efektif döviz kuru endeksi" verisini açıkladı. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşti. Böylece endeks Eylül 2024'ten bu yana en düşük düzeye indi. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92’ye geriledi. 

10 aydır böylesi yaşanmamıştı! Merkez Bankası açıkladı, TL için endişelendiren gelişme - 1. Resim

GERİLEMENİN NEDENİ 

Endeksteki gerilemenin nedeni, TÜFE'deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı. 

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,95 ve %3,65 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,73 oranında arttı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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