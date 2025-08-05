Dubai'ye görüşmeye gidiyor! Fatih Terim'in yeni takımı...

Efsanesi olduğu Galatasaray'dan ayrılıktan sonra önce Panathinaikos, daha sonra Al-Shabab'ta yarım sezon görev yapan Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

YENİ ADRESİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Transfermarkt'ın haberine göre; kariyerinde UEFA Kupası şampiyonluğu bulunan 71 yaşındaki antrenör, yeni sezonda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Galatasaray ile büyük başarılar kazanan Terim, görüşme için bugün Dubai'ye gidecek.

MAÇ BAŞINA 1,75 PUAN ORTALAMADI

Sezonun bitimiyle birlikte Al-Shabab'tan ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, Suudi Arabistan temsilcisinin başında 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Fatih Terim, maç başına 1,74 puan ortalaması yakaladı.