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Al-Shabab'dan Fatih Terim’e "Halil İbrahim" türküsüyle elveda!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Al-Shabab&#039;dan Fatih Terim’e &quot;Halil İbrahim&quot; türküsüyle elveda!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e veda etti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim için yolun sonu geldi. Al Shabab daha önce teknik direktörü Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Suudi ekibi, tecrübeli antrenör için veda paylaşımı yaptı.

İMPARATORA HALİL İBRAHİM TÜRKÜSÜYLE VEDA

Veda videosunda "Halil İbrahim" türküsünü kullanan Suudi ekibi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı sahaların ötesine geçen bir iz bırakır. Fatih, hem duruşu hem de karakteriyle geride güzel bir iz bırakan örnek bir teknik direktördü."

23 MAÇTA 1.74'LÜK PUAN ORTALAMASI

Suudi Arabistan'a gidişi büyük ses getiren Fatih Terim, Al Shabab'ın teknik direktörü olarak çıktığı 23 maçta 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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