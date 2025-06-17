Beşiktaş, Fatih Terim'in gözdesine talip oldu! Kamara için yarış kızıştı

Al-Shabab’da Fatih Terim’in çalıştırdığı Glen Kamara, Beşiktaş ve Samsunspor’un transfer listesine girdi. Fransız basını, iki Süper Lig ekibinin harekete geçtiğini yazdı.

Trendyol Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken, Beşiktaş orta saha takviyesi için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Glen Kamara için devrede.

Geçtiğimiz sezon Rennes'den Al-Shabab'a kiralanan Finlandiyalı futbolcu, burada Fatih Terim'in çalıştırdığı kadroda forma giydi. Ancak haberde, Suudi Arabistan ekibinin Kamara'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş ve Reeder Samsunspor'un, 28 yaşındaki oyuncu için Fransız kulübü Rennes'e resmi teklif sunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in öğrencisi olan Kamara, 27 maça çıktı ve müsabakalarda 1 asist yaptı.