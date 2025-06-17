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Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için şartları zorluyor! Anguissa ısrarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için şartları zorluyor! Anguissa ısrarı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapılan ilk iki teklif kabul edilmeyince üçüncüsü hazırlanıyor. Anguissa ile anlaşan siyah beyazlılar, Napoli’nin 14+4 milyon avroyu kabul etmesini bekleyecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transferin sessiz kulübü Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta sahayı Frank Zambo Anguissa ile güçlendirmek istiyor. Yapılan ilk iki teklif kabul edilmeyince siyah beyazlılar, Spezia forması giyen Salvatore Esposito için 10 milyon avroluk teklifte bulunmuştu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, Anguissa ile telefonda görüşmesi ile Kamerunlu oyuncunun transferi için yeni bir girişim hazırlanıyor. Anguissa, Norveçli teknik adama Beşiktaş’ta forma giymeye hazır olduğunu iletti.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için şartları zorluyor! Anguissa ısrarı - 1. Resim

SIKI PAZARLIK

Siyah beyazlılar, Napoli’ye bu defa 14+4 milyon avroluk teklifte bulunacak. Daha önce yapılan 10 ve 13 milyon avroluk teklifler reddedilmişti. Napoli’nin kiralık transfer formülünü de kabul etmemesi sebebiyle pazarlıklar satış için devam edecek. İtalyan basınında çıkan haberlerde Napoli’nin 20 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde bonserviste indirim sağlanıp sağlanamayacağı merakla beklenirken, siyah beyazlılar bu transferi bitirmek için ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için şartları zorluyor! Anguissa ısrarı - 2. Resim

Napoli, 29 yaşındaki ön liberoyu 2022’de Fulham’dan transfer ederken 16 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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