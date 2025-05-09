Merve Terim'in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz!

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında oynayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

PAYLAŞIMDA STAT İSMİ YOK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, maçla ilgili bilgilerde stat ismine yer vermedi.

Galatasaray efsanesi olan, sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giyen ve teknik direktör olarak kulüpte büyük başarılar kazanan Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, stat ismi üzerinden Fenerbahçe'yi hedef aldı.

"ŞAŞIRTMADI"

Merve Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi" ifadelerini kullandı.