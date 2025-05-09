Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Merve Terim'in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz!

Merve Terim'in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merve Terim&#039;in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında oynayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Merve Terim'in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz! - 1. Resim
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

PAYLAŞIMDA STAT İSMİ YOK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, maçla ilgili bilgilerde stat ismine yer vermedi.

Galatasaray efsanesi olan, sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giyen ve teknik direktör olarak kulüpte büyük başarılar kazanan Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, stat ismi üzerinden Fenerbahçe'yi hedef aldı. 

"ŞAŞIRTMADI"

Merve Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi" ifadelerini kullandı.

Merve Terim'in Fenerbahçe tepkisi: Fatih Terim yazmaya bile korkuyorsunuz! - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler cezalı? Büyük karşılaşma yarın akşam!Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutundaki kameraları bozmuştu! İfadesinde suçu o isme attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü! - Spor"Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü"Victor Osimhen'den veda gibi gözler: Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım - Spor"Sonsuza kadar minnettar kalacağım"Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında - Spor1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarındaPFDK derbinin faturasını kesti: Fenerbahçe'ye lazer cezası - SporFenerbahçe'ye lazer cezası geldi15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo kararı ortaya çıktı - Spor15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Zaniolo kararıİsmail Kartal'ın yumruklu saldırı isyanı! Toplantıyı terk etti - SporYumruklu saldırı çıldırttı! İsmail Kartal'dan olay tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...